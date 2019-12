Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall am Gymnasium- Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(sls) Auf dem Parkplatz des Gymnasiums an der Vlothoer Straße kam es am Donnerstagmorgen (19.12.) zu einem Verkehrsunfall. Leider entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Herford, hatte ihren schwarzen Mercedes gegen 07.15 Uhr dort abgestellt. Nachdem sie gegen 14.15 Uhr mit ihrem Pkw wieder wegfahren wollte, bemerkte sie, das ihr Auto vorne rechts einen Unfallschaden hatte. Besonders ärgerlich für die Geschädigte ist die Tatsache, dass sie gerade erst den PKW ohne Schäden erworben hat. Das Verkehrskommissariat ist nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher oder auch möglichen Zeugen. Vielleicht hat jemand auf dem viel besuchten Parkplatz etwas gesehen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell