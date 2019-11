Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vandalismus in einem leerstehenden Haus in Dausenau

Dausenau (ots)

Unbekannte Personen verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in Dausenau, Bergstraße. Das Gebäude befindet sich zwar bereits seit längerem in einem schlechten Zustand, wird jedoch mehrfach als Unterschlupf und Treffen verschiedener Personengruppen genutzt. Die Eingangstüre wurde mutwillig beschädigt und aufgebrochen. Im Gebäude wurde Müll und sonstiger Unrat zurückgelassen. Da bisher nicht bekannt ist, um welche Personen es sich hierbei handelt, werden Anwohner gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen um Hinweise zu geben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

02603- 9700

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell