Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallverursacher flüchtig ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

Am 02.11.2019, 11.50 Uhr, ereignete sich in Westerburg, Marktplatz 7, auf dem dortigen Kundenparkplatz der Nassauischen Sparkasse eine Verkehrsunfallflucht. Beim Rückwärtsausparken kollidierte ein silberfarbener Pkw, 5er BMW mit einem roten Pkw, Seat und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw des Verursacher müsste ebenfalls einen Schaden an der Heckstoßstange aufweisen. Die Polizei Westerburg sucht unter der 02663/98050 Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.

