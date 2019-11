Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Vandalismus an Sportlerheim

Bad Ems (ots)

In der Halloweennacht vom 31.10.2019 auf den 01.11.2019, beschädigte eine derzeit unbekannte Gruppe von Personen ein Sportlerheim in der Straße Wiesbach in Bad Ems. Die Täter brachen ein Garagentor auf, veranstalteten offensichtlich ein Trinkgelage, verwüsteten die Anlage und setzten dort Gegenstände in Brand. Die Polizei in Bad Ems weist daraufhin hin, dass die Halloweennacht kein straffreier Zeitraum ist und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise bzgl. der Tätergruppe (02603/970 0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell