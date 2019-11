Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

Nassau (ots)

Derzeit unbekannte Täter brachen am 03.11.2019, im Zeitraum von 16:00 Uhr - 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Nassau, in der Straße, In der Weierwiese ein. Die Nassauer Bevölkerung, insbesondere die Bewohner der in der Nähe zum Tatort befindlichen Straßen, werden gebeten, sachdienliche Hinweise bzw. Auffälligkeiten, an die Polizeiinspektion in Bad Ems (02603/9700) zu melden.

