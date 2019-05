Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Gaststätte

Sparkästen entwendet

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Montag (27.05.2019) zwischen 0.30 Uhr und 12.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Oberlicht einer Gaststätte an der Hauptstraße auf. Durch das Oberlicht öffneten sie das Fenster und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die ganzen Räume und entwedeten zwei Sparkästen sowie Wechselgeld aus einer Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

