Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Feuerwerk und Schüsse

Heek (ots)

Feuerwerkskörper gezündet und mit einer Schreckschusspistole geschossen haben Unbekannte am Montagabend in Heek-Ahle. Gegen 22.30 Uhr hatte ein Zeuge das Geschehen beobachtet, das sich an einem Maisfeld abspielte. Er sprach die Unbekannten an - die beiden Männer entfernten sich daraufhin mit einem Pkw. Der Fahrer war circa 25 Jahre alt, groß und hatte dunkelblonde Haare. Die Ermittlungen laufen; weitere Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell