Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrzeugschein gestohlen

Gronau (ots)

In ein Auto sind Unbekannte am Wochenende in Gronau eingebrochen. Die Täter hatten die Scheibe eines Wagens eingeschlagen, der an der Vereinsstraße gestanden hatte. Aus dem Inneren entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen den Fahrzeugschein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

