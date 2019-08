Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Gronau ereignet hat. Ein 50-jähriger Ochtruper befuhr gegen 17.45 Uhr die Kaiserstiege in Richtung Gronau. Auf einer Kreuzung stieß er mit dem von rechts kommenden Wagen einer 32-Jährigen zusammen, die den Timpker Weg in Richtung Ochtrup befahren hatte. An der Stelle gilt die Vorfahrtregel "Rechts vor Links". Ein Rettungswagen brachte die Gronauerin und ihr fünfjähriges Kind in ein Krankenhaus, das beide nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

