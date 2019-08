Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - An Transporter zu schaffen gemacht

Gronau (ots)

Erheblich beschädigt hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Gronau einen abgestellten Transporter. Der Täter riss den linken Außenspiegel ab, verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang ins Fahrzeuginnere und beschädigte dort die Lenksäule. Darüber hinaus demontierte der Unbekannte mehrere Bedienhebel und einen Teil der Verkleidung der Lenksäule. Das Fahrzeug hatte zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr, am Döhrmannplatz gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

