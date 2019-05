Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau Anton-Baumann-Straße - Lübecker Straße / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstag (07.05.) ereignete sich in Bad Schwartau ein Unfall. Ein PKW fuhr gegen einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen PKW, setzte zurück und ist dann ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern weiter gefahren. Dank des Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden. Allerdings stand der beschädigte schwarze PKW bei Unfallaufnahme nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Deshalb bittet die Polizei um weitere Zeugen.

Nachmittags gegen 15:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Anton-Baumann-Straße und der Lübecker Straße zu einem Unfall zwischen einem silbernen Mercedes-Benz C180 und einem schwarzen Kleinwagen. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, konnte jedoch zügig ermittelt und informiert werden. Jedoch fehlt weiterhin der Geschädigte bzw. das beschädigte Fahrzeug. Der schwarze Kleinwagen wurde in der Anton-Baumann-Straße am Fahrbahnrand geparkt und stand beim Aufsuchen der Unfallörtlichkeit von der Polizei nicht mehr dort. Der PKW müsste einen Schaden hinten links im Bereich der Stoßstange haben.

Möglicherweise gibt es auch noch weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet und der Polizei Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-220750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Vanessa Gräfin von Hahn

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell