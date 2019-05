POL-HL: PD Lübeck / Welcome to Lübeck

Polizeidirektion Lübeck

Am gestrigen Mittwoch (08.05.) waren insgesamt zwölf amerikanische Polizeibeamte aus Kalifornien, Texas und Wisconsin im Rahmen des Austauschprogramms POLICE EXCHANGE PROGRAM in Lübeck zu Gast. Neben einem Besuch der Regionalleitstelle Lübeck und anderer polizeilicher Abteilungen stand auch eine Sightseeing-Tour in der Lübecker Altstadt auf dem Programm. Zu den Amerikanern gesellte sich noch eine Gruppe von 4 norwegischen Polizei-Auszubildenden. Somit kam es nicht nur zu einem Erfahrungsaustausch zwischen Gastgebern und Gästen, sondern auch zu regen Gesprächen zwischen Norwegern und Amerikanern. Im Herbst steht dann der Besuch deutscher Polizeibeamter in verschiedenen Staaten der USA an.

Siehe auch https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Presse/PI/2019/190506_Polizei_USA.html

