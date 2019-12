Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer an der Bäckerei- Gartenmöbel beschädigt

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (20.12.) kam es an einer Bäckerei an der Herforder Straße in Schweicheln zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 19.00 Uhr bis zum Freitagmorgen um 3.50 Uhr den außenliegenden Terrassenbereich seitlich neben dem Haupteingang. Es wurden mehrere Elemente eines Drahtzaunes herausgerissen, Glasplatten von dort stehenden Gartentischen zerstört und auch der gesamte Terrassenbereich mit mehreren herumfliegenden Zeitungen und umgeschmissenen Mobiliar verwüstet. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Anschließend entfernten sich die Randalierer vom Tatort. Die Polizei Herford hofft nun auf Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder auch etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatorts gesehen haben, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell