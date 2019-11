Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht im Märzacker wurde der Polizei am Montagmittag gemeldet. Zwischen 8:30 Uhr und 10:45 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit einem weißen Fahrzeug gegen den einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Den Unfallverursacher kümmerte dies aber wenig, denn er entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zum kümmern. Zeugen des Geschehens werden daher gebeten, die Polizei unter 07261 690-0 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

