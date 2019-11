Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Berliner Straße und Lindenstraße. Dabei erfasste eine 71-jährige Autofahrerin eine 69-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn überquerte. Die Autofahrerin war am Nachmittag mit ihrem Opel von der Berliner Straße kommend nach links in die Lindstraße abgebogen. Sie übersah dabei die Fußgängerin, die gerade auf die andere Straßenseite gehen wollte. Beim Zusammenstoß mit dem Auto fiel die Passantin zu Boden und verletzte sich bei dem Sturz leicht.

