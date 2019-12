Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden Tresor

Herford (ots)

(hd) Am Sonntag (22.12.2019) brachen bislang unbekannte Täter ein Fenster eines an der Diebrocker Straße in Herford gelegenen Wohnhauses auf. Anschließend drangen der oder die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ein Tresor wurde aus seiner Verankerung gelöst und entwendet. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter Tel. 05221 / 888-0 entgegen.

