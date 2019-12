Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand - 22-Jähriger schlägt auf Polizeibeamte ein

Vlotho (ots)

(kup) Am frühen Sonntagmorgen (22.12.), gegen 1.15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Gaststätte an der Detmolder Straße zu einer Schlägerei zwischen circa 20 Personen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sahen sich einem äußert aggressiven 22-Jährigen aus Petershagen gegenüber. Der Mann mit russischem Hintergrund, weigerte sich, sich auszuweisen, folgte den Anweisungen der Beamten nicht und beleidigte die Polizisten. Schließlich griff er zunächst eine Beamtin an und versuchte, diese niederzuschlagen. Anschließend ging der deutlich alkoholisierte junge Mann auf hinzugerufene Verstärkungskräfte los. Diese nahmen ihn fest und führten ihn der Polizeiwache zu. Ein Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Da sich der Mann weiterhin nicht ausweisen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte verantworten.

