Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht, Geldbeutel zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwochabend (02.10.2019), in der Lehenstraße von einer 59-jährigen Frau die Herausgabe ihres Geldbeutels zu erzwingen. Als die Frau gegen 20.30 Uhr vom Einkaufen zurückkam und ihr Fahrrad durch die Hofeinfahrt schob, wurde sie von dem Täter angesprochen und aufgefordert, ihren Geldbeutel auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Unbekannte eine Hand unter seiner Jacke und drohte damit, dass er eine Waffe habe. Nachdem die 59-Jährige am Fenster eines Nachbarn klopfte, entfernte der Mann sich in Richtung Zellerstraße. Der Täter wird als 25-30 Jahre alt, 175 cm groß mit schwarzen lockigen Haaren und Vollbart beschrieben. Er war von arabischem Aussehen, sprach deutsch mit leichtem Akzent und trug eine schwarze Blouson-Jacke sowie eine dunkle Strickmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

