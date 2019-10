Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Böheimstraße ist der Fahrer eines Smarts am Mittwochvormittag (02.10.2019) verletzt worden und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Eine 79 Jahre alte Peugeot-Fahrerin fuhr gegen 09.50 Uhr in der Böheimstraße Richtung Marienplatz. Dabei fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen Smart auf und schob diesen auf den Mazda einer 77-Jährigen. Durch den Aufprall kippte der Smart auf die Seite und stieß gegen einen geparkten VW Golf. Rettungskräfte befreiten den verletzten Smart-Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

