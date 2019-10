Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer stößt mit Hund zusammen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 57 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag (01.10.2019) im Gewann Brenntenhau mit einem Hund zusammengestoßen, dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer war gegen 17.00 Uhr auf dem abschüssigen Waldweg unterwegs, als er mit einem Dobermann zusammenstieß, welcher in der Nähe einer Personengruppe frei herumlief. Der Radler stürzte und zog sich trotz Helm schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter und ein Notarzt versorgten den 57-Jährigen, welcher mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Auch der Hund erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Im Anschluss der Unfallaufnahme begab sich der Hundehalter mit seinem Vierbeiner zum Tierarzt.

