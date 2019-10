Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserrohrbruch

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Rohrbruch hat am Dienstagabend (02.10.2019) die Geschwister-Scholl-Straße und Teile der Theodor-Heuss-Straße unter Wasser gesetzt. Polizeibeamte stellten gegen 22.50 Uhr fest, wie Wasser aus der Fahrbahn der Geschwister-Scholl-Straße austrat. Das Wasser konnte vorerst über die Abwasserschächte des Universitätsparkplatzes abfließen. Als die Wassermassen allerdings nicht nachließen, trat das Wasser schließlich auch auf die Theodor-Heuss-Straße. Die Beamten sperrten die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte und alarmierten den Notdienst, der den Hauptzufluss unterbrach. Auf der Geschwister-Scholl-Straße kam es in Form von Schlaglöchern und Wölbungen im Asphalt zu erheblichen Schäden an der Fahrbahn, weshalb die Straße vorerst gesperrt bleibt.

