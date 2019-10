Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (30.09.2019) hat sich ein Rollerfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der 63-jährige Rollerfahrer befuhr gegen 19.20 Uhr die Amstetter Straße in Richtung Hedelfinger Platz. Da vor ihm sehr viele Fahrzeuge an der roten Ampel standen, wollte er diese links überholen. Hierbei übersah er den 35-jährigen Autofahrer der nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Rollerfahrer in ein Stuttgarter Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

