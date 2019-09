Polizei Braunschweig

POL-BS: VW Touran gestohlen - Fahrzeug stand in einer Parkbucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 02. - 04.09.2019

Der im öffentlichen Straßenverkehr geparkte Pkw wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis zum Mittwochabend entwendet. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Der 40-jährige Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Montagnachmittag am Steintorwall in einer Parkbucht abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als seine Ehefrau das Fahrzeug nur zwei Tage später nutzen wollte, konnte sie es auf dem Parkplatz nicht mehr finden. Auch eine gemeinsame Suche führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.

Es blieb der einzige Schluss, dass Unbekannte das 12 Jahre alte Auto mit den darin befindlichen Kindersitzen gestohlen hatten.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen schweren Pkw-Diebstahls und die Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

