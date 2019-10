Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (30.09.2019) einen in der Aalstraße geparkten Citroen gestohlen. Die 22-jährige Besitzerin hatte den weißen Citroen C1 gegen 22.00 Uhr geparkt. Möglicherweise fiel ihr beim Weggehen der Fahrzeugschlüssel unbemerkt aus der Jackentasche. Als die 22-Jährige am nächsten Vormittag gegen 10.40 Uhr wegfahren wollte, fand sie zunächst den Fahrzeugschlüssel nicht. Als sie vor dem Haus suchen wollte, stellte sie das Fehlen des Autos fest. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen WN-AQ 12 hat einen geschätzten Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

