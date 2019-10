Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin prallt gegen Anhänger

Stuttgart-West (ots)

Eine 55 Jahre alte Audifahrerin ist am Dienstagnachmittag (01.10.2019) in der Wildparkstraße gegen einen Anhänger mit Verkehrsleittafel geprallt, sie hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 55-Jährige fuhr gegen 14.05 Uhr mit ihrem Audi Q3 in der Wildparkstraße auf dem linken Fahrstreifen Richtung Gerlingen. Auf Höhe der Ausfahrt Schloß Solitude war der linke Fahrstreifen für Bauarbeiten durch einen Anhänger mit Verkehrsleittafel gesperrt. Trotz einer Vorwarnung durch einen blinkenden Pfeil und eine beschilderte Reduzierung der Geschwindigkeit einige Hundert Meter vor der Baustelle fuhr die 55-Jährige offenbar ungebremst gegen den Anhänger. Dieser wurde durch den Aufprall rund 35 Meter nach hinten geschoben, der Audi rollte noch rund 20 Meter weiter, bevor er zum Stillstand kam. Die bei den Bauarbeiten neu installierten Leitplanken wurden durch den Aufprall auf etwa 12 Metern Länge beschädigt. Rettungskräfte versorgten die schwerverletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr streute aus dem Anhänger ausgelaufene Batteriesäure ab. Am Anhänger und am Audi entstand vermutlich jeweils Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro belaufen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mussten beide Fahrstreifen der Wildparkstraße gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell