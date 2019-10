Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trolley geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag (01.10.2019) in einem Einkaufscenter an der Stuttgarter Straße einer 78 Jahre alten Frau den Trolley entrissen und ist geflüchtet. Die Seniorin hielt sich gegen 12.00 Uhr in der Damentoilette im Obergeschoss auf, als der Unbekannte hereinkam und sie um Geld anbettelte. Als die 78-Jährige der Bitte nicht nachkam, stieß sie der Unbekannte offenbar mehrfach. Nachdem die Frau aus der Toilette geflüchtet war, folgte ihr der Mann und entriss ihr den Trolley. Im Erdgeschoss gelang es Kunden, den Flüchtenden zunächst festzuhalten und ihm den Trolley wegzunehmen. Dem Täter gelang noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Die Seniorin beschrieb den Mann als etwa 40 bis 45 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß. Er soll ein osteuropäisches Aussehen und kurze dunkle Haare mit grau melierten Stellen haben. Zur Tatzeit soll er ein graues Sweatshirt und eine helle Jeanshose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

