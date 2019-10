Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer beschädigt geparktes Fahrzeug und entfernt sich von der Unfallstelle - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am heutigen frühen Vormittag zwischen 07:45 h und 08:20 h wurde in der Dankertstraße in Stade ein am Fahrbahnrand geparktes Auto erheblich beschädigt.

Der oder die bisher unbekannte Autofahrerin war vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren mit einem roten Fahrzeug gegen den weißen Mercedes Kombi gestoßen. Ohne sich um die anschließende Schadenregulierung zu kümmern hat der oder die Fahrerin dann von der Unfallstelle entfernt.

Gegen sie bzw. ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun den Verursacher bzw. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können.- Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell