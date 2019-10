Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Raubüberfall in Stader Wohnung - Opfer verletzt, Einbruch in Stade

Stade (ots)

1. Raubüberfall in Stader Wohnung - Opfer verletzt

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 21:00 h sind in Stade in der Wilhelm-Sietas-Straße vier bisher unbekannte, maskierte und schwarz gekleidete Täter in eine Wohnung eines 32-jährigen Stader eingedrungen. Die Räuber bedrohten den Wohnungsinhaber vermutlich mit mitgebrachten Holzlatten und forderten von ihm die Herausgabe von Bargeld und Betäubungsmitteln.

Als der 32-Jährige sich zur Wehr setzte, wurde er von den Tätern geschlagen und zog sich dabei Verletzungen zu.

Auch eine 26-jährige Bekannte des Opfers, die sich zur Tatzeit in der Wohnung befand wurde von den vier Männern bedroht.

Ob die Täter bei der Tat etwas erbeuten konnten, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Im Rahmen der Tatortaufnahme wird in der Wohnung des Opfers offenliegendes Marihuana und Haschisch vorgefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung werden weitere Betäubungsmittel und Utensilien aufgefunden.

Das Opfer musste zur ambulanten Versorgung ins Elbeklinikum eingeliefert werden, konnte das Krankenhaus aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Die 26-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen die vier Unbekannten wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

2. Einbruch in Stade

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Dienstag, 13:00 h bis Mittwoch, 10:00 h in Stade in der Straße "Am Mühlenteich" nach dem Aufhebeln der hinteren Terrassentür in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 04141-102215 an die Stader Polizeinspektion.

