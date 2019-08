Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Totalschaden nach Verkehrsunfall

Northeim (ots)

HARDEGSEN (GKo) Hardegsen, B 241, 04.08.2019, 06:15 Uhr. Am Sonntag Morgen befuhr ein 19jähriger aus Hardegsen die B 241 in Richtung Uslar. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der junge Mann im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr das Fahrzeug noch ca. 50 Meter Seitenraum, wobei mehrere Büsche, Bäume und eine Einzäunung beschädigt wurden. In seiner ersten Einlassung erklärte der Fahrer, bei einer Geschindigkeit von ca. 100 km/h habe er plötzlich bemerkt, dass sich das Fahrzeug nicht mehr lenken lässt. Da diese Angaben vor Ort nicht überprüft werden konnten, wurde das Fahrzeug für eine technische Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Die B 241 war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges nur einseitig befahrbar.

