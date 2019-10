Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ehrlicher Finder gibt zwei Geldbörsen mit fast zehntausend Euro ab, Unbekannte sprengen Briefkasten an Horneburger Polizeistation

1. Ehrlicher Finder gibt zwei Geldbörsen mit fast zehntausend Euro ab

Glück im Unglück hatte heute Vormittag gegen 10:00 h ein 34-jähriger Mann aus Beckdorf. Er hatte beim Einsteigen in sein Auto zwei Geldbörsen auf das Dach gelegt und diese dann beim Losfahren dort vergessen.

Ein zufällig vorbeikommender 65-jähriger Passant hatte die beiden Börsen dann samt fast 10.000 Euro Bargeld kurze Zeit später gefunden, nicht lange überlegt und sofort bei der Polizei und der Bank abgegeben.

Dank des ehrlichen Finders konnte der 34-Jährige Verlierer sein Geld dann nach eineinhalb Stunden wieder in Empfang nehmen.

2. Unbekannte sprengen Briefkasten an Horneburger Polizeistation

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 13:00 h und Sonntagmorgen, 09:45 h in Horneburg in der Straße Bleiche den Briefkasten der dortigen Polizeistation offenbar mit einem Sprengsatz oder großen Böller gesprengt.

Die Einzelteile wurden durch die Wucht der Explosion auf den Parkplatz vor der Dienststelle geschleudert.

Neben dem Briekasten entstanden auch noch Schäden am Mauerwerk und an dem darüber hängenden Notrufkasten.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können oder die verdächtige Personen beobachtet haben, die damit zu tun haben könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 zu melden.

