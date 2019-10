Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher, Polizei sucht Autobaufbrecher aus Kauflandparkhaus

Stade (ots)

1. Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher

Am Mittwoch, den 09.10.2019 wurde in der Zeit von 08.00 - 10.30 Uhr in Harsefeld in Höhe Meybohmstraße 12 ein dort geparkter Hyundai i 20 von einem Pkw hinten links beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, hinterließ jedoch einen Zettel mit einer Mobilrufnummer an dem beschädigten Hyundai und war bereit für den entstanden Schaden aufzukommen.

Die Mobilrufnummer ist leider unvollständig, so dass keine Kontaktaufnahme erfolgen konnte.

Die Ermittler der Polizeistation Harsefeld bitten nun den Verursacher sich unter der Rufnummer 041464-909590 zu melden.

2. Polizei sucht Autobaufbrecher aus Kauflandparkhaus

Ein bisher unbekannter Autoaufbrecher hat in der Zeit von Mittwochabend, 18:45 h bis Donnerstagmorgen, 07:00 h in Stade in der Freiburger Straße auf der 1. Ebene des dortigen Kaufland-Parkhauses insgesamt bei fünf abgestellten Fahrzeugen die Frontscheibe mit einem Stein eingeworfen. So in die Autos gelangt wurde diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Was dabei erbeuetet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf über 5.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell