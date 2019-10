Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Wohnhaus und Gewerbebetrieb

Stade (ots)

Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 h und Samstagmittag, 13:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade im Brunnenweg nach dem Einschlagen einer Türscheibe in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben sämtliche Räume nach brauchbarer Beute durchsucht. Was dabei entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls bisher unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag, 13:00 h und Sonntagabend, 18:00 h in Stade-Wiepenkathen in der Straße "Auf der Halloh" auf das Gelände der WIKA gelangt, haben dort eine hintere Werkstatttür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume und Fahrzeuge durchsucht.

Auch hier ist derzeit noch unklar ob und was von dem oder den Einbrechern erbeutet werden konnte.

Der Schaden wird deshalb ebenfalls auf mindestens mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

