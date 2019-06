Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall

Mettingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ibbenbürener Straße sind am Montagnachmittag (03.06.) ein Motorradfahrer schwer und ein Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Ibbenbürener Straße in Richtung Mettingen. In einem Kurvenausgangsbereich überholte er zwei Fahrzeuge und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden PKW eines 38-jährigen Ibbenbüreners. Der schwer verletzte Motorradfahrer aus Ibbenbüren wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Ibbenbürener Straße war bis 18.00 voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell