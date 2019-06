Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (31.05.2019), um 15.00 Uhr, stellte ein Autofahrer seinen weißen Fiat Ducato im Wendehammer der Feuerbachstraße ab. Als er am Montagmorgen das Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Das Fahrzeug war von der C-Säule bis zum Heck stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

