Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Uneinsichtig

Baden-Baden (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern rief in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Polizeistreifen auf den Plan. Die Hintergründe der Streitigkeit in der `Westliche Industriestraße` sind bislang noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise führte ein zuvor von Zeugen beobachteter Diebstahl zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 35-Jähriger, welcher ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Alkohol stand, ließ es sich hier nicht nehmen seinen 22 Jahre alten, in der dortigen Unterkunft lebenden, Kontrahenten trotz eines Platzverweises erneut aufzusuchen. Da der unter Alkoholeinfluss stehende `Besucher` sich von den Beamten nicht beschwichtigen ließ, mussten diese den Mittdreißiger vorerst in Gewahrsam nehmen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

