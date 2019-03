Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/Urloffen - Exhibitionist belästigt Joggerin

Appenweier/Urloffen (ots)

Die sportliche Betätigung einer 47-Jährigen endete am Sonntagnachmittag mit einem unschönen Erlebnis. Die Dame war gegen 16 Uhr auf dem Schwabweg in Richtung Zusenhofen unterwegs, als sie auf Höhe der Straße `Am Griesenrain` eigenen Angaben zufolge von einem Mann angesprochen wurde. Nachdem dieser die Aufmerksamkeit der vorbeilaufenden Joggerin auf sich gezogen hatte, zog er seine Hose herunter und manipulierte in unsittlicher Art und Weise an seinem entblößten Genital. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zirka 20 bis 39 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, südländisches Aussehen und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzer Oberbekleidung mit darüber getragener Weste. Des Weiteren hatte er eine Herrentasche aus Kunstleder mit der Aufschrift "Polo" über der Schulter hängen. Hinweise auf den Verdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Offenburg unter 0781/21-2820 entgegen. /al

