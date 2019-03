Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Lahr (ots)

In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte in das Außenlager eines Einkaufsmarktes in der Offenburger Straße einzubrechen. Die Hebelversuche an den Wandelementen des Lagers scheiterten jedoch. Entwendet wurde nichts. An den Lagerwänden entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. /al

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell