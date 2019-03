Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fahrzeug aufgebrochen

Werl (ots)

In der nacht zum heutigen Mittwoch gingen unbekannte Täter einen Transporter an. Der Mercedes Sprinter war in der Neuerstraße abgestellt. Die Diebe brachen das Schloss der Hecktür auf, und entwendeten eine hochwertige Kappsäge. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

