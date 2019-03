Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/Lippetal - Mit Laptops unterwegs

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 05:47 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen angerufen. Dieser meldete einen Radfahrer in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Oestinghausen und Hultrop. Eine Streifenbesatzung konnte anschließend einen offensichtlich berauschten Mann an der Einmündung eines Feldweges antreffen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann, der in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee-Echtrop lebt. Der Mann führte unter anderem auch zwei Laptops mit sich. Er gab an diese am Vortag in Dortmund gekauft zu haben. Da er sich nicht ausweisen konnte nahmen ihn die Polizisten mit zur Wache. Als sie dort sein Fahrrad ausluden, kam eine Kollegin auf dem Hof vorbei. Sie erkannte ihr Fahrrad wieder, welches in der vergangenen Nacht unter ihrem Carport in Soest entwendet wurde. In der Zwischenzeit erstattete ein Soester Bürger aus dem Dudenweg eine Anzeige. Unbekannte Täter hatten vor seiner Haustür einen VW Golf aufgebrochen. Aus diesem wurde der Schlüssel eines daneben parkenden Audis entwendet. Im Audi hatten die Unbekannte zunächst das fest eingebaute Navi unsachgemäß ausgebaut. Sie ließen das Gerät am Tatort zurück. Entwendet wurden aus dem Auto jedoch die beiden Laptops, die der 21-jährige am Tag zuvor in Dortmund angeblich gekauft hatte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Die Vernehmungen und weitere Ermittlungen dauern zurzeit noch an. (lü)

