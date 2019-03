Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Diebe im Seniorenheim

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag drangen unbekannte Diebe in die Zimmmer von Bewohnern eines Seniorenheimes an der Soeststraße ein. Die Täter suchten mindestens drei Räume auf und entwendeten Geldbörsen und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

