Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kellinghausen - Sattelzug umgekippt

Rüthen (ots)

Am Dienstag, um 06:40 Uhr, kam es auf der Kellinghauser Straße zwischen Kellinghausen und Oestereiden zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Sattelschlepper in Fahrtrichtung Oestereiden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der mit Kies beladene Sattelauflieger kippte daraufhin zur Seite und die Ladung wurde quer über die Straße verteilt. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Auflieger entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Aufräumarbeiten dauern zum jetzigen Zeitpunkt (13:30 Uhr) noch an. (lü)

