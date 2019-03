Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholisiert in die Zelle

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 19:45 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier belästigte ein Mann in einem Schnellrestaurant die Gäste. Er gab vor eine Umfrage zu machen und wollte dazu mit seinem Handy Filmaufnahmen tätigen. Eine Mitarbeiterin der Gaststätte rief daraufhin die Polizei. Während der Kontrolle wurde der offensichtlich stark alkoholisierte Mann immer aggressiver. Die Polizisten entschlossen sich dem 50-Jährigen aus Essen Handfesseln anzulegen und ihn ins Gewahrsam zu bringen. Auch ihm Gewahrsam bedrohte und Beleidigte er die Beamten. Nach Prüfung der Haftfähigkeit durch einen Arzt wurde er zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung (2,5 Promille) bis zum Morgen in eine Zelle gesperrt. (lü)

