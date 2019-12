Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Täter meldet sein Fahrzeug als vermisst

Bünde (ots)

(kup) Am Freitag (20.12.), um 13.55 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem gelben Ford KA auf der Herforder Straße in Richtung Bünde. Vor dem Unbekannten fuhr ein 38-Jähriger aus Bünde in seinem weißen 3er BMW. Auf Höhe eines Autohauses fuhr der unbekannte Fahrer dem Bünder hinten auf. Daraufhin setzte der Unfallverursacher zurück, wendete und fuhr davon. Der Geschädigte fuhr ihm hinterher und konnte das unverschlossene Fahrzeug ohne den Fahrer an der Heidestraße parkend auffinden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher. Anschließend meldete sich der Halter des Fahrzeuges bei der Polizei - er war auf der Suche nach seinem Auto. Er teilte den Beamten auf der Wache mit, dass er das Fahrzeug einer ihm nicht näher bekannten Person für eine Probefahrt geliehen hat, dieser jedoch den Ford nicht zurück gebracht habe. Die Polizei ist nun dringend auf der Suche nach Zeugen, die den Fahrer im Bereich der Unfallstelle oder am Abstellplatz möglicher Weise gesehen haben und nähere Angaben zu der Person machen können. Setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

