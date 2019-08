Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Einbruch in Bürogebäude

Celle (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag (17.08.2019) drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Bürogebäude einer Firma in der Straße "Kumpenkampsheide" ein. Hier entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten anschließend. Die Tat wurde erst Samstagnachmittag entdeckt. Hinweise bitte an die Polizei Hermannsburg unter Telefon 05052/91260.

