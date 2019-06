Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0370 --Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug durch falsche Polizisten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Neustadt, Am Brill Zeit: 11.06.2019, 14:45 Uhr bis 17.45 Uhr

Zweimal wollte eine Kundin am Dienstag in einer Bankfiliale am Brill von ihrem Konto Geld abheben, erst einen kleineren Geldbetrag, etwas später einen größeren. Währenddessen hatte sie ständig ihr Handy am Ohr. Das kam einer Mitarbeiterin der Bank komisch vor, sie sprach die Kundin an und verhinderte damit einen gerade laufenden Trickbetrug.

Am Nachmittag des 11. Juni erhielt eine Frau aus der Bremer Neustadt einen Anruf von einem Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus und überzeugte die Frau davon, Geld von ihrem Konto abzuheben und es der Polizei auszuhändigen. Angeblich solle ihr Konto geplündert werden. Daraufhin fuhr die Frau in ihre Bank am Brill und hob einen kleineren Geldbetrag ab. Diesen deponierte sie an einem zuvor vereinbarten Ort. Wieder zu Hause angekommen, forderte der Anrufer die Frau auf, erneut Geld abzuheben. Dieses Mal wurde die Bankmitarbeiterin stutzig und sprach die Frau an. Sie verhinderte damit, dass die Frau um noch mehr Geld betrogen wurde. Auch in Schwachhausen und der Neustadt waren am Dienstag Betrüger unterwegs. In allen Fällen verschafften sie sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen und stahlen dort Geld und Wertsachen.

Im Zuge dieses Falles weist die Polizei auf Folgendes hin:

Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von Unbekannten. Die Polizei verlangt niemals am Telefon, dass Sie Geld und Wertsachen herausgeben, auch wird die Polizei Sie niemals unter der 110 anrufen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den verdächtigen Anruf mit. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten. Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Lassen sie keine Unbekannten in ihre Wohnung, treten sie Unbekannten grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen gegenüber. Halten Sie im Zweifel immer telefonisch Rückfrage bei Unternehmen, wenn sich jemand als Handwerker ausgibt. Seriöse Unternehmen haben Verständnis für solche Rückfragen. Bei Verdacht verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen zu den sogenannten SÄM-Delikten erhalten Sie auf www.polizei.bremen.de und auf www.polizei-beratung.de

