POL-HB: Nr.: 0368 --Gewässerverunreinigung im Kaiserhafen

Ort: Bremerhaven, Kaiserhafen Zeit: 07.06.2019, 23.15 Uhr

Am späten Freitagabend meldete der Hafenmeister Bremerhaven der Wasserschutzpolizei eine Gewässerverunreinigung im Kaiserhafen.

Gegen 23:15 Uhr fiel dem Hafenmeister ein größerer Ölfilm auf. Schnell stand die Ursache fest. Ursächlich war der Brand von vier Containern mit Fischöl am vergangenen Mittwoch. Eine unbekannte Menge von Fischöl gelangte dadurch in die Kanalisation. Durch die starken Regenschauer am Freitag wurde das Öl aus dem Kanal über eine Oberflächenentwässerung in das Hafenwasser gespült. Ein Film von etwa 100x200 Meter mit zerrissenen, dünnen Ölschlieren trieb durch den starken Wind nach Norden in den Hafen. Hafen- und Wasserbehörde waren vor Ort. Eine Reinigung des Ölfilms war nicht möglich. Eine weitere Verunreinigung aus Richtung der Kanalisation konnte durch die Feuerwehr unterbunden werden.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Straftatbestand vorliegt.

