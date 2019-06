Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0366 --Informationsveranstaltung Einbruchschutz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Neukirchstraße Zeit: 12.06.2019, 18 bis 20 Uhr

Die Polizei Bremen veranstaltet in Kooperation mit der "Klimazone Bremen Findorff" am Mittwoch, 12.06.2019 eine Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz in Findorff.

Ein Einbruch hinterlässt nicht nur einen finanziellen Schaden bei Betroffenen, oft hat ein solches Ereignis auch psychische Folgen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, können Sie viel dafür tun, es den Einbrechern so schwer wie möglich zu machen. Sprechen Sie dazu am 12.06.2019 mit unseren Experten.

Viele fragen sich, ob Sicherheitstechnik für das Eigenheim nicht viel zu aufwendig und teuer ist. Sprechen Sie mit unseren Experten über Fördermöglichkeiten und staatliche Zuschüsse. Dazu gibt es Tipps zum mechanischen Einbruchschutz, also der Sicherung von Fenstern, Terrassen- und Haustüren. Durch künstliche DNA haben schon viele Anwohnerinitiativen ihr Einbruchsrisiko reduziert, auch dazu gibt es viele Informationen.

Ort: Martin-Luther-Gemeinde, Neukirchstr. 86, 28215 Bremen Zeit: Mittwoch, 12.06.19, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Referenten: Ralf Majowski, Fenster und Türenexperte, Metallbaumeister, Björn Jantzen, Bremer Aufbaubank GmbH, Jörg Reimann, Präventionszentrum der Polizei Bremen

Interessierte werden gebeten, sich im Präventionszentrum der Polizei Bremen, unter der Telefonnummer 0421 362-19003 oder per Mail unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell