POL-HB: Nr.: 0364 --Unfall an Bord eines Binnenschiffes

Ort: Bremerhaven Zeit: 06.06.2019, 11.30 Uhr

Am Donnerstagmittag verletzte sich ein 43-jähriger Steuermann während seiner Arbeit an Bord eines Binnenschiffes in Bremerhaven schwer. Die Weiterfahrt des Schiffes wurde zunächst untersagt.

Das knapp 100 Meter lange Binnenschiff lag gegen 11.30 Uhr zur Entladung mehrerer Container an der Stromkaje in Bremerhaven. Durch das Entladen kam es an Bord zu Schiffsbewegungen, die sich auch auf den Steuerstand des Schiffes übertrugen. Um größere Bewegungen an den sog. Führungsrollen zu vermeiden, sollte eine Metallstütze angebracht werden.

Während dieser Arbeiten löste sich aus bisher ungeklärter Ursache die Metallstütze plötzlich und verletzte den 43-jährigen Steuermann schwer am Kopf. Der Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Wasserschutzpolizei Bremen dauern derzeit noch an.

