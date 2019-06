POL-HB: Nr.: 0367 --Zeugen nach Sachbeschädigung in Moschee gesucht

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Löningstraße Zeit: 08.06.2019, zwischen 14 und 16 Uhr

Am Samstagnachmittag beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter etwa 50 Exemplare des Korans in einer Moschee in der Bahnhofsvorstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge entdeckte gegen 16 Uhr die etwa 50 beschädigten Korane in der Moschee in der Löningstraße. Der oder die Täter haben vermutlich zwischen 14 und 16 Uhr die Räumlichkeiten betreten und zahlreichen Ausgaben zerrissen. Die Moschee war zu diesem Zeitpunkt regulär geöffnet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wem am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr in der Löningstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein politisch oder religiös motivierter Hintergrund vorliegt.

