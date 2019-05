Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta für den Zeitraum von Freitag, 03.05.2019 bis Samstag 04.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung des PK Vechta v. 03.05-05.05

Vechta - Versuchter Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag 03.05.2019, um 12.16 Uhr kam es in Vechta in einem Verbrauchermarkt an der Falkenrotter Straße zu einem versuchten Diebstahl einer Geldbörse einer Kundin. Dabei wurden zwei 31 und 40-jährige Tatverdächtige aus Oldenburg von der Tochter einer 71-jährigen aus Vechta dabei beobachtet, wie sie sich an deren im Einkaufswagen befindlichen Handtasche zu schaffen machten. Die Tochter konnte einen Diebstahl durch lautes Zurufen verhindern. Die Identität der beiden Tatverdächtigen konnte durch die hinzugerufene Polizei festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Person Am Freitag, 03.05.2019, um 12.45 Uhr kam es in Vechta im Kreisverkehr Falkenrotter Straße/ Petersburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 49-jähriger aus Visbek mit seinem PKW VW die Falkenrotter Straße in Richtung Kreisverkehr. Dort übersah er einen 37-jährigen Fahrradfahrer, der den Kreisverkehr aus Richtung Petersburger Straße kommend in Richtung Theodor-Heuss-Straße befahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Mittwoch, 01.05.2019, 13.00 Uhr bis Freitag, 03.05.2019, 10.30 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Wohnhaus im Birkenweg zu verschaffen. Dabei schlugen sie mit einem Stein die Scheibe einer rückwärtigen Terrassentür ein. Dabei verletzte sich mindestens ein Täter und man ließ von einer weiteren Tatbegehung ab.

Lohne- Verkehrsunfallflucht, eine leicht verletzte Person Am Freitag, 03.05.2019, gegen 07.45 Uhr befuhr eine 10-jährige aus Lohne mit ihrem Fahrrad den Radweg der Klapphakenstraße und wollte dort im Kreuzungsbereich die Meyerhofstraße weiter in Richtung Klapphakenstraße vorschriftsmäßig kreuzen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter PKW Fahrer (schwarzer PKW) die Klapphakenstraße in gleicher Richtung und bog nach rechts in die Meyerhofstraße ab. Dabei übersah er die 10-jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die 10-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Nach dem Verkehrsunfall setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Lohne, Tel.: 04442/9316-0

Lohne - Brand eines Geräteschuppens Am Freitag, 03.05.2019, gegen 23.25 Uhr, kam es in einem Geräteschuppen eines Hotels in der Straße Burgweg zum Brand eines etwa 2m mal 3m großen Geräteschuppens. Dieser wurde von einem zufällig vorbeikommenden 55-jährigen Mann aus Lohne entdeckt. Der Schuppen brannte trotz Einsatzes der Feuerwehr vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Die Feuerwehr Lohne war mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache des Brandes steht bislang noch nicht fest.

Steinfeld - Verkehrsunfall, eine schwer verletzte Person, eine leicht verletzte Person

Am Freitag, 03.05.2019, gegen 14.30 Uhr kam es in Steinfeld auf der Bundesstraße 214 zwischen der Bahnhofstraße und der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger aus Greven befuhr dabei die B 214 in Richtung Lohner Straße. Ein nachfolgender 22-jähriger fuhr dabei mit seinem Kleinkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache auf den PKW auf. Der 22-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sein 50-jähriger Mitfahrer aus Diepholz verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 22-jährigen wurden ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Donnerstag, 02.05.2019, 18.00 Uhr bis Freitag, 03.05.2018, 11.00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Dachterrasse eines Mehrparteienhauses in der Großen Straße. Dort versuchen sie vergeblich eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem der Versuch misslang, ließen sie von einer weiteren Tatbegehung ab.

Damme - Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 03.05.2019, um 16.30 Uhr befuhr eine 51-jährige aus Damme mit ihrem PKW die Holdorfer Straße. Dort wurde sie durch Beamte der Polizeistation Damme im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,16 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 04.05.2019, gegen 00.05 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus Damme mit seinem Mofa die Mühlenstraße. Als Beamte der Polizeistation Damme in im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten wollten, versuchte er sich durch Flucht dieser Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten den 16-jährigen dann im Bereich "Alter Bahndamm" stellen. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Mofa aufgrund von Bauartveränderungen deutlich zu schnell war und somit führerscheinpflichtig wurde. Der 16-jährige war jedoch nur im Besitz einer Mofa Prüfbescheinigung. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Lohne/ Holdorf - Fahrbahnverschmutzung durch Gülletransport Am frühen Morgen des 04.05.2019, gegen 07.00 Uhr verlor ein Gülletransporter eines Landwirtes aus Holdorf im Bereich Ihorst auf der Kreisstraße 270 aufgrund eines technischen Defektes eine größere Menge Gülle. Dadurch wurde die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 300 m stark verschmutzt. Die Verschmutzung wurde unterbrochen und setzte sich dann in Lohne im Bereich der Straße Zur Mark auf einer Länge von 800 m fort. Die Feuerwehr Holdorf war mit 3 Fahrzeugen und 18 Kameraden für die Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die Feuerwehr Lohne war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort. Zudem wurde die untere Wasserbehörde des Landkreises Vechta in Kenntnis gesetzt.

